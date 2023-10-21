«Балтика» — «Краснодар»: счет матча 2:2, обзор голов

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
На голы Максима Кузьмина и Анхело Энрикеса гости ответили точными ударами Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Балтика — Краснодар 2:2
Голы: 0:1 Джон Кордоба (17'), 1:1 Максим Кузьмин (24'), 2:1 Анхело Энрикес (36'), 2:2 Эдуард Сперцян (пенальти) (61') Балтика: Евгений Латышонок, Натан Гассама, Роберто Фернандес, Никола Радмановац, Иван Остойич, Гильермо Сото, Александр Осипов, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Гедеон Гузина, Анхело Энрикес Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Кади Боржес, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Tormena Предупреждения: Иван Остойич (22'), Жоау Батчи (45+1'), Гильермо Сото (45+1'), Гедеон Гузина (56')
«Краснодар» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» поднялась на 13-ю строчку.