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    «Челси»«Челси» — «Арсенал». Онлайн
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    «Краснодар» не смог одолеть «Балтику»

    «Балтика» — «Краснодар»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Балтика» и «Краснодар» не смогли выявить сильнейшего, сыграв 2:2.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    На голы Максима Кузьмина и Анхело Энрикеса гости ответили точными ударами Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Краснодар 2:2
    Голы: 0:1 Джон Кордоба (17'), 1:1 Максим Кузьмин (24'), 2:1 Анхело Энрикес (36'), 2:2 Эдуард Сперцян (пенальти) (61') Балтика: Евгений Латышонок, Натан Гассама, Роберто Фернандес, Никола Радмановац, Иван Остойич, Гильермо Сото, Александр Осипов, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Гедеон Гузина, Анхело Энрикес Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Сергей Петров, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Кади Боржес, Жоау Батчи, Джон Кордоба, Tormena Предупреждения: Иван Остойич (22'), Жоау Батчи (45+1'), Гильермо Сото (45+1'), Гедеон Гузина (56')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» набрал 28 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» поднялась на 13-ю строчку.

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