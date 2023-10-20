ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
    Все новости спорта

    Чистяков рассудит «Зенит» и «Крылья Советов», Иванов назначен на матч «Локомотив» — «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Сочи Спартак Урал Факел ЦСКА Балтика Рубин
    РФС назвал арбитров, которые будет работать на матчах 12-го тура РПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    21 октября (суббота)

    «Оренбург» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Илья Елеференко; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

    «Рубин» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.

    «Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуев.

    «Балтика» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

    22 октября (воскресенье)

    «Урал» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Спартак» — «Пари НН»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Хральцов.

    «Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Роман Галимов; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Эдуард Малый.

    «Ростов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретёшкин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Александр Гончар.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Станет ли Волкановски чемпионом UFC в легком весе?
  • Махачев — Волкановски. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • «Ак Барс» готовится к результативному матчу с «Сибирью»
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 20 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Махачев — Волкановски
  • Бокс
  • Завтра в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры