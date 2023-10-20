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    «Вернулся в РПЛ в 37 лет? Это кайф». Беленов надеется максимально продлить свою карьеру

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    Голкипер «Факела» Александр Беленов рассказал о том, что с возрастом стал тренироваться правильно.

    Александр Беленов
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    Александр Беленов

    «Вернулся в РПЛ в 37 лет? Это, честно, кайф! (смеётся) Правда, я сейчас физически чувствую себя лучше, чем, допустим, в 30 лет. Надеюсь максимально продлить свою карьеру!

    Не знаю, до каких лет это будет, но очень хочется играть как можно дольше. Есть хорошие примеры, в том числе и в нашем футболе. Филимонов, Рыжиков играли до 40 и больше — дай бог буду как они.

    Стал умнее. Понимаешь, что тебе нужно, когда и в каком количестве. Сейчас я тренируюсь правильнее. В "Факеле" отличный тренер вратарей, который умеет идеально распределять нагрузку. Думаю, все вратари нашей команды в хорошем состоянии», — приводит слова Беленова «Матч ТВ».

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    • В нынешнем сезоне Беленов провел 7 матчей за «Факел», в 3-х из которых сыграл вничью. В следующем матче воронежцы сыграют 21-го октября с «Оренбургом». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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