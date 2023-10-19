Деку: Возвращение Месси в «Барселону»? Лео счастлив в США

Спортивный директор «Барселоны»прокомментировал возможное возвращение форвардав «Интер Майами».

«Я дружу с Лео уже долгое время. Вопрос о его переезде в Соединённые Штаты планировался уже давно. Он давно упоминал об этой идее.

Что изменилось, так это те два года в "ПСЖ", которые, возможно, должны были быть двумя годами в "Барселоне". Я не участвовал в переговорах. Очевидно, что Месси — один из самых больших кумиров в истории клуба. Сейчас он счастлив, и это то, к чему, я думаю, он должен был стремиться в своей карьере.

Возвращение в "Барселону" было бы чем-то потрясающим, потому что он лучший игрок в истории, но всё сложилось именно так, и вы можете видеть, что он счастлив. Это важнее всего», — приводит слова Деку Marca.

Месси до переезда в США два сезона провел в «ПСЖ». Соглашение аргентинца с «Интер Майами» истекает в декабре 2025 года.

В текущем сезоне 36-летний Месси в 13 встречах забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.