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    Деку: Возвращение Месси в «Барселону»? Лео счастлив в США

    Футбол MLS Интер Майами
    Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал возможное возвращение форварда Лионеля Месси в «Интер Майами».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я дружу с Лео уже долгое время. Вопрос о его переезде в Соединённые Штаты планировался уже давно. Он давно упоминал об этой идее.

    Что изменилось, так это те два года в "ПСЖ", которые, возможно, должны были быть двумя годами в "Барселоне". Я не участвовал в переговорах. Очевидно, что Месси — один из самых больших кумиров в истории клуба. Сейчас он счастлив, и это то, к чему, я думаю, он должен был стремиться в своей карьере.

    Возвращение в "Барселону" было бы чем-то потрясающим, потому что он лучший игрок в истории, но всё сложилось именно так, и вы можете видеть, что он счастлив. Это важнее всего», — приводит слова Деку Marca.

    Месси до переезда в США два сезона провел в «ПСЖ». Соглашение аргентинца с «Интер Майами» истекает в декабре 2025 года.

    В текущем сезоне 36-летний Месси в 13 встречах забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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