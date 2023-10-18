Агент Сулейманова рассказал, как Шапи приняли в «Арисе»

, представитель российского нападающего «Ариса», ответил, как игрока приняли в греческой команде.

«Пока рано говорить о положении Шапи в Греции, на самом деле. Ему всё там нравится. В целом всё хорошо, в команде его приняли. Но сейчас пока рано судить, насколько всё хорошо получается. Давайте подождём хотя бы пару туров, он только начал играть», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Сулейманов — воспитанник академии «Краснодара». Соглашение с российским клубом истекает в конце сезона‑2024/2025.

«Арис» арендовал 23‑летнего игрока до конца нынешнего сезона.