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    Нидерланды U21 всухую разгромили Гибралтар U21 в отборе на молодежное Евро-2025

    Футбол Сборная Гиблартара Сборная Нидерландов Сборная Грузии Сборная Швеции
    Обзор матчей группы С квалификации молодежного чемпионата Европы 2025 года.

    Нидерланды U21
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    Нидерланды U21

    В одной из встреч Нидерланды U21 разгромили молодежку Гибралтара (5:0).

    В 1-м тайме молодежка Голландии забила 3 безответных гола. Сначала Кеннет Тейлор на 12-й минуте открыл счет, а спустя всего минуту Ноа Охайо удвоил преимущество своей команды.

    На 36-й минуте игрок Нидерландов U21 Мирон ван Бредероде сделал счет разгромным — 3:0.

    Во 2-м тайме гости забили еще 2 безответных гола. Девайн Ренш точным ударом сделал счет 4:0 на 63-й минуте, а спустя всего 2 минуты Миллион Манхуф поставил точку в этом матче.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа C
    Гибралтар U21 — Нидерланды U21 0:5
    Голы: 0:1 Кеннет Тейлор (12'), 0:2 Noah Ohio (13'), 0:3 Мирон ван Бредероде (36'), 0:4 Девин Ренс (63'), 0:5 Миллион Манхуф (65')

    Нидерланды U21 занимают 1-е место в своей группе с 12-ю очками в активе. Молодежка Гибралтара — на последней 6-й позиции без набранных очков.

    В параллельном матче молодежные сборные Швеции и Грузии так и не смогли открыть счет, закончив встречу со счетом 0:0. Обе команды заработали по две желтые карточки.

    После этого матча Швеция U21 занимает 2-е место в своей группе с 7-ю баллами в активе. Молодежка Грузии — на 3-й позиции с таким же количеством очков.

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