ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдсон БарбозаУверенная победа Барбозы, яркий нокаут от Перейры. Обзор карда UFC Vegas 81
  • 04:21
    • Фрибет 20 000 рублей от Винлайн — как получить и вывести
  • 13:41
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 12:40
    • В РФС сообщили, будут ли у сборной России матчи в ноябре
  • 12:31
    • Митрофанов: Приоритет РФС — играть в официальных соревнованиях УЕФА
  • 12:10
    • Лидер «Крыльев Советов» готов получить российский паспорт
    Все новости спорта

    В РФС объяснили, почему матч Россия — Кения пройдет на поле отеля в Турции

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, что товарищеский матч Россия — Кения пройдет на поле отеля в турецкой Анталье.

    Максим Митрофанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Митрофанов

    «Игру организует матч‑агент ФИФА, специализирующийся на организации таких встреч.

    Почему была выбрана Турция? По причине логистики. Страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Это нейтральный стадион в нейтральной стране, поэтому ожидать присутствия тысяч болельщиков было бы наивно.

  • Карпин: В матче с Кенией в составе будут новые футболисты, за исключением Баринова
  • Читайте по теме

    • Тратить значительные средства на организацию матча на 30‑тысячном стадионе было нецелесообразно», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Кения

    Матч Россия — Кения пройдет 16 октября в турецкой Анталье, начало — в 19:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Кению?
  • Кения — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Бельгия и Швеция забьют друг другу
  • Бельгия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Смогут ли Нидерланды переиграть Грецию?
  • Греция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 16 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Греция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Англия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сербия — Черногория
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.42
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры