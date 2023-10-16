В РФС объяснили, почему матч Россия — Кения пройдет на поле отеля в Турции

Генеральный секретарь РФСвысказался о том, что товарищеский матч Россия — Кения пройдет на поле отеля в турецкой Анталье.

«Игру организует матч‑агент ФИФА, специализирующийся на организации таких встреч.

Почему была выбрана Турция? По причине логистики. Страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Это нейтральный стадион в нейтральной стране, поэтому ожидать присутствия тысяч болельщиков было бы наивно.

Тратить значительные средства на организацию матча на 30‑тысячном стадионе было нецелесообразно», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Кения

Матч Россия — Кения пройдет 16 октября в турецкой Анталье, начало — в 19:00 мск.