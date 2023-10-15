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    Карпин: В матче с Кенией в составе будут новые футболисты, за исключением Баринова

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что полузащитник Дмитрий Баринов сохранит свое место в стартовом составе на товарищеский матч с Кенией.

    Дмитрий Баринов — полузащитник «Локомотива» и сборной России
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    Дмитрий Баринов — полузащитник «Локомотива» и сборной России

    «Если говорить о матче с Камеруном, конечно, приятнее выигрывать. Какие-то наметки были, приятно было и физически, и психологически. В матче с Кенией в стартовом составе будут новые футболисты, за исключением Дмитрия Баринова.

    Георгия Джикию можно ждать завтра. Какие еще у нас есть центральные защитники? Что касается его контракта, а что мне говорить об этом? Его психологическое состояние вроде не изменилось от того, что было раньше», — приводит слова Карпина РИА Новости.

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    • Напомним, что 12-го октября сборная России минимально обыграла Камерун (1:0). Уже 16-го октября национальная команда сыграет с Кенией в рамках товарищеского поединка. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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