Карпин: В матче с Кенией в составе будут новые футболисты, за исключением Баринова

Главный тренер сборной Россиизаявил, что полузащитниксохранит свое место в стартовом составе на товарищеский матч с Кенией.

«Если говорить о матче с Камеруном, конечно, приятнее выигрывать. Какие-то наметки были, приятно было и физически, и психологически. В матче с Кенией в стартовом составе будут новые футболисты, за исключением Дмитрия Баринова.

Георгия Джикию можно ждать завтра. Какие еще у нас есть центральные защитники? Что касается его контракта, а что мне говорить об этом? Его психологическое состояние вроде не изменилось от того, что было раньше», — приводит слова Карпина РИА Новости.

Напомним, что 12-го октября сборная России минимально обыграла Камерун (1:0). Уже 16-го октября национальная команда сыграет с Кенией в рамках товарищеского поединка. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.