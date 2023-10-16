Защитник «Химок» Голубович: Не вижу большой разницы между РПЛ и Первой лигой

Игрок «Химок»считает, что особых различий в уровне между РПЛ и Первой лигой нет.

«Уверен, что мы сможем сразу вернуться в Премьер Лигу. Больше всего мне запомнились игры со "Спартаком" и "Зенитом", это очень сильные команды. Промес и Малком сильно выделялись на фоне остальных.

Почему решил остаться в "Химках" в Первой лиге? Я смотрел на состав команды и понимал, что мы сразу можем вернуться в РПЛ. Не заметил большой разницы между Первой лигой и РПЛ, везде сильные соперники, я почти не замечаю различий на поле. На бумаге мы являемся фаворитами сезона, но это нужно доказать на поле.

Хочу прокатиться по России на поезде, тут очень красивая природа», — заявил защитник «Матч Премьер».

Напомним, что Петар Голубович пришел в «Химки» прошлой зимой и вместе с ними вылетел из Премьер-лиги. Сейчас подмосковный клуб идет в Первой лиге на четвертом месте и отстает от «Алании» на четыре очка.