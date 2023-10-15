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    • Серхи Роберто летом уйдет из «Барселоны»
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    Серхи Роберто летом уйдет из «Барселоны»

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    Воспитанник «Барселоны» Серхи Роберто покинет клуб летом по окончанию контракта, сообщает Тони Хуанмарти.

    Серхи Роберто
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    Серхи Роберто

    Капитан и руководство каталонского клуба пришли к единому решению, что соглашение продление не будет.

    «Барселона» решила продолжить свою тенденцию по избавлению от стареющих ветеранов. Сначала ушли Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс, теперь пришел черед Серхи Роберто.

    Одной из причин такого решения стала мощная игра португальца Жоау Канселу, который выступает на позиции Серхи Роберто.

    Всего за десять сезонов в составе «Барселоны» защитник выиграл 25 различных трофеев. В качестве продолжения карьеры Серхи Роберто рассматривает MLS или Саудовскую Аравию.

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