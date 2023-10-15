Серхи Роберто летом уйдет из «Барселоны»

Воспитанник «Барселоны»покинет клуб летом по окончанию контракта, сообщает Тони Хуанмарти.

Капитан и руководство каталонского клуба пришли к единому решению, что соглашение продление не будет.

«Барселона» решила продолжить свою тенденцию по избавлению от стареющих ветеранов. Сначала ушли Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс, теперь пришел черед Серхи Роберто.

Одной из причин такого решения стала мощная игра португальца Жоау Канселу, который выступает на позиции Серхи Роберто.

Всего за десять сезонов в составе «Барселоны» защитник выиграл 25 различных трофеев. В качестве продолжения карьеры Серхи Роберто рассматривает MLS или Саудовскую Аравию.