Серхи Роберто летом уйдет из «Барселоны»

Серхи Роберто Фото: globallookpress.com
Капитан и руководство каталонского клуба пришли к единому решению, что соглашение продление не будет.
«Барселона» решила продолжить свою тенденцию по избавлению от стареющих ветеранов. Сначала ушли Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс, теперь пришел черед Серхи Роберто.
Одной из причин такого решения стала мощная игра португальца Жоау Канселу, который выступает на позиции Серхи Роберто.
Всего за десять сезонов в составе «Барселоны» защитник выиграл 25 различных трофеев. В качестве продолжения карьеры Серхи Роберто рассматривает MLS или Саудовскую Аравию.