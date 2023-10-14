Болгария — Литва: счет матча 0:2, обзор голов

одержала победу над(2:0) в матче 7-го тура квалификации Евро-2024.

Первый гол литовцы забили на 45-й минуте встречи. Точным ударом отличился защитник Пиюс Ширвис. Спустя всего 10 минут игрового времени все тот же Ширвис удвоил преимущество своей сборной — 2:0.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа G Болгария — Литва 0:2 Голы: 0:1 Пиюс Ширвис (45'), 0:2 Пиюс Ширвис (55') Болгария: Иван Дюлгеров, Кристиан Димитров, Валентин Антов (Симеон Петров, 46'), Виктор Попов, Илия Груев, Ивайло Чочев (Лукас Петков, 46'), Адриан Краев, Марин Петков (Иван Турицов, 85'), Кирилл Десподов, Спас Делев (Khristo Yankov Ivanov, 79'), Preslav Nikolaev Borukov (Георги Русев, 46') Литва: Эмилиюс Зубас, Пиюс Ширвис (Маркас Бенета, 85'), Рокас Лекиатас, Линас Климавичюс, Фёдор Черных (Арвидас Новиковас, 70'), Гвидас Гинейтис (Matijus Remeikis, 69'), Выкинтас Сливка (Элигиюс Янкаускас, 78'), Модестас Воробьёвас, Юстас Ласицкас, Гитис Паулаускас (Фаустас Степонавичюс, 85'), Edgaras Utkus Предупреждения: Валентин Антов (8'), Гвидас Гинейтис (20'), Адриан Краев (21'), Адриан Краев (42'), Лукас Петков (60'), Илия Груев (68'), Кирилл Десподов (72')

После этого матча Литва занимает 4-е место в своей группе с 5-ю очками в активе. Болгария — на последней 6-й позиции с 2 баллами.