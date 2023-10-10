Экс-тренер академии «Барселоны» возглавил «Родину»

Новым главным тренеромстал сообщает пресс-служба московского клуба.

Испанский специалист сменил на этом посту Дмитрия Парфенова.

Артига до сегодняшнего дня возглавлял «Родину-2». Под его руководством в прошлом сезоне команда стала бронзовым призером третьей группы ФНЛ-2. В нынешнем идет «Родина-2» находится на втором месте в группе «Серебро» Дивизиона «А» второй лиги.

Ранее 47-летний Артига много лет работал в структуре «Барселоны» и выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе Испании. Он участвовал в подготовке таких игроков, как Дани Ольмо, Адама Траоре, Эрик Гарсия, Матеу Морей, Нико Гонсалес, Андре Онана, Гави, Карлес Перез и Хави Симонс.

В текущем сезоне Первой лиги «Родина» занимает 11-е место после 13-ти туров.