Сегодня в 16:00 по московскому времени «Брайтон» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Брайтон»

«Брайтон» с 15-ю очками находится на 6 месте в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» за 7 туров одержали 5 побед и дважды потерпели неудачу. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 19:14.

В предыдущем туре «Брайтон» был разбит «Астон Виллой» на выезде. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу бирмингемской команды. Это поражение стало для подопечных Де Дзерби вторым в сезоне.

Ранее «Брайтон» выиграл три матча подряд в АПЛ, обыграв такие команды, как «Ньюкасл» (3:1), «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Борнмут» (3:1). В минувший четверг «чайки» выступали во втором туре группового этапа Лиги Европы против «Марселя» на выезде (2:2). При счете 2:0 в пользу французского клуба «Брайтон» смог отыграться во втором тайме.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в предыдущем туре упустил возможность возглавить турнирную таблицу, уступив в скандальном матче «Тоттенхэму» (1:2). Сейчас подопечные Юргена Клоппа идут четвертыми, набрав 16 очков в 7-ми встречах.

В предстоящем матче с «Брайтоном» «красным» не помогут дисквалифицированные Джонс и Жота, которые получили по красной карточке в предыдущем туре с «Тоттенхэмом».

«Ливерпуль» продолжает успешно выступать в Лиге Европы. Матч 2-го тура группового этапа против бельгийского «Юниона» в минувший четверг завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Голами в составе «Ливерпуля» отличились Гравенберх и Жота.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в 1/16 финала Кубка Англии прошлого сезона. Матч завершился победой «Брайтона» со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних очных матчах на счету «Ливерпуля» 4 победы, «чайки» праздновали успех в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.90.