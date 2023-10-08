ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Брайтон» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 8-го тура АПЛ между «Брайтоном» и «Ливерпулем»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Ливерпуль
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростова»Чемпионский дух. «Краснодар» вырвал волевую победу в «южном дерби» Скотт МактоминейКамбэк Мактоминея. Дубль шотландца спас «МЮ» от позора, но вопросов к Тен Хагу все больше Салах и Ван Дейк«Брайтон» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 09:23
    • Гол Александрова и два ассиста Бучневича принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Чикаго»
  • 09:13
    • Гол Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»
  • 09:00
    • Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес», Кучеров сделал ассист за «Тампу»
  • 08:05
    • «Интер Майами» с Месси уступил «Цинциннати» и потерял шансы на выход в плей-офф МЛС
  • 23:49
    • Гол Пулишича принес «Милану» победу в матче с «Дженоа»
  • 22:51
    • Карпин: Пропускаем дебильные голы
  • 23:54
    • «Монако» не испытал проблем с «Реймсом» в матче Лиги 1
    Все новости спорта
    Салах и Ван Дейк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Салах и Ван Дейк
    Сегодня в 16:00 по московскому времени «Брайтон» на своем поле сыграет с «Ливерпулем» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Брайтон»

    «Брайтон» с 15-ю очками находится на 6 месте в турнирной таблице АПЛ. «Чайки» за 7 туров одержали 5 побед и дважды потерпели неудачу. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 19:14.

    В предыдущем туре «Брайтон» был разбит «Астон Виллой» на выезде. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу бирмингемской команды. Это поражение стало для подопечных Де Дзерби вторым в сезоне.

    Ранее «Брайтон» выиграл три матча подряд в АПЛ, обыграв такие команды, как «Ньюкасл» (3:1), «Манчестер Юнайтед» (3:1) и «Борнмут» (3:1). В минувший четверг «чайки» выступали во втором туре группового этапа Лиги Европы против «Марселя» на выезде (2:2). При счете 2:0 в пользу французского клуба «Брайтон» смог отыграться во втором тайме.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в предыдущем туре упустил возможность возглавить турнирную таблицу, уступив в скандальном матче «Тоттенхэму» (1:2). Сейчас подопечные Юргена Клоппа идут четвертыми, набрав 16 очков в 7-ми встречах.

    В предстоящем матче с «Брайтоном» «красным» не помогут дисквалифицированные Джонс и Жота, которые получили по красной карточке в предыдущем туре с «Тоттенхэмом».

    «Ливерпуль» продолжает успешно выступать в Лиге Европы. Матч 2-го тура группового этапа против бельгийского «Юниона» в минувший четверг завершился победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Голами в составе «Ливерпуля» отличились Гравенберх и Жота.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в 1/16 финала Кубка Англии прошлого сезона. Матч завершился победой «Брайтона» со счетом 2:1. Всего в 10-ти последних очных матчах на счету «Ливерпуля» 4 победы, «чайки» праздновали успех в 3-х случаях и еще трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 1.90.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 18:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ренн — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры