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    Аллегри о победе «Ювентуса»: Нужно улучшить контроль мяча, наша цель — всегда быть в четверке

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о сухой победе своей команды в матче 8-го тура Серии А с «Торино» (2:0).

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    «Наша цель — всегда быть в четвёрке, но это не мешает мечтать о чём-то большем, ведь это "Ювентус", а нормальное состояние для "Ювентуса" — побеждать. Сейчас у нас отдых, а затем противостояние с "Миланом".

    Нам нужно поработать над многими элементами. Сегодня мы хорошо защищались, но контроль мяча нужно улучшить. У нас есть энтузиазм, но важно, чтобы стадион всегда был полным, как сегодня. Это даёт нам дополнительный заряд», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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    • После победы над «Торино» «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А с 17-ю очками в активе. Туринцы отстают от 1-й строчки на 4 балла. В следующем матче «Ювентус» сыграет 22-го октября с «Миланом».

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