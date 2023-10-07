Точилин: Рецепт один: только работать и исправлять ситуацию на тренировках через труд

Главный тренервысказался об игре 11-го тура чемпионата России против(0:2).

«Почему нет побед? Потому что нет забитых мячей, поэтому нет побед. Уже после какой игры даю совет. Рецепт один: только работать и исправлять ситуацию на тренировках через труд. Тогда результаты придут.

Мы первую замену провели ещё в первом тайме, так что должны были с заменами играть осторожно. По ходу игры во втором тайме планировали выпустить двух других игроков, но, к сожалению, наши центральные защитники попросили замены. Пришлось всё менять в быстром порядке. Понятно, что, когда свежие футболисты выходят, должны добавлять. В первом тайме атака продуктивно работала, было не меньше моментов, чем во втором.

На какой срок выбыл Нобоа? Не могу сказать. Будет обследование, после этого будем понимать тяжесть травмы.

Нам действительно пауза на матчи сборных очень необходима. Нужно будет менять отношение к футболу, исправлять ошибки, которые мы допустили в подготовке к этому чемпионату», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й строчке (6).