ПерерывРеал — ОсасунаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико Вальверде«Реал» — «Осасуна». Онлайн
  • 17:55
    • «Интер» упустил победу в матче Серии А с «Болоньей»
  • 17:22
    • «Жирона» минимально одолела «Кадис» и вышла на первое место
  • 16:39
    • Рашфорд выйдет в стартовом составе «МЮ» на матч АПЛ с «Брентфордом»
  • 16:34
    • «Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Лутон» в матче АПЛ
  • 16:05
    • «Зенит» всухую обыграл «Сочи» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Точилин: Рецепт один: только работать и исправлять ситуацию на тренировках через труд

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи Зенит
    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался об игре 11-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:2).

    Александр Точилин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Точилин

    «Почему нет побед? Потому что нет забитых мячей, поэтому нет побед. Уже после какой игры даю совет. Рецепт один: только работать и исправлять ситуацию на тренировках через труд. Тогда результаты придут.

    Мы первую замену провели ещё в первом тайме, так что должны были с заменами играть осторожно. По ходу игры во втором тайме планировали выпустить двух других игроков, но, к сожалению, наши центральные защитники попросили замены. Пришлось всё менять в быстром порядке. Понятно, что, когда свежие футболисты выходят, должны добавлять. В первом тайме атака продуктивно работала, было не меньше моментов, чем во втором.

    На какой срок выбыл Нобоа? Не могу сказать. Будет обследование, после этого будем понимать тяжесть травмы.

    Нам действительно пауза на матчи сборных очень необходима. Нужно будет менять отношение к футболу, исправлять ошибки, которые мы допустили в подготовке к этому чемпионату», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

    После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й строчке (6).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «быки» продлить свою победную серию?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Ювентус» переиграть «Торино» в дерби?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сумеют ли монегаски обидеть «Реймс»?
  • «Реймс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.04
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Севилья — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Примус
  • Бокс
  • Завтра в 07:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры