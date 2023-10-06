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    16-летний Ямаль вызван в сборную Испании на матчи отбора Евро-2024

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    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал состав команды на ближайшие матчи отборочного турнира Евро-2024 против Шотландии (12 октября) и Норвегии (15 октября).

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    В состав национальной команды снова попал 16-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

    Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал»), Давид Райя («Арсенал»);

    защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алекс Бальде («Барселона»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Фран Гарсия («Реал»);

    полузащитники: Родриго («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»);

    нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Нико Уильямс («Атлетик»), Хоселу («Реал»), Ламин Ямаль («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

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