Пеллегрини: В игре со «Спартой» я оцениваю результат очень позитивно

Главный тренер «Бетиса»высказался о матче со «Спартой» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Я оцениваю результат очень позитивно, и не только из-за победы. Во втором тайме мы смогли исправить ошибки первого тайма. Они доминировали в первом тайме, мы не были хороши тогда.

Они хорошо владели мячом. Во втором тайме мы были более активны. Мы забили два гола и имели больше явных моментов. Не всегда можно играть 90 минут хорошо, мы играли против отличной команды», — цитирует Пеллегрини AS.

Календарь и таблица Лиги Европы

После двух туров «Бетис» в группе С все команды имеют по три очка. В следующем туре испанский клуб сыграет с кипрским «Арисом» на выезде.