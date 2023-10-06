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    Гравенберх: «Ливерпулю» пришлось проявить терпение в игре с «Юнионом»

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    Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх оценил победу над «Юнионом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Райан Гравенберх
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    Райан Гравенберх

    «В целом это была хорошая игра. Нам пришлось проявить терпение против команды, которая хорошо защищалась, но мы воспользовались двумя своими шансами и рады победе.

    Я был очень рад забить. Я забиваю не так много, так что это было очень приятное чувство. Рад, что смог помочь команде одержать победу», — цитирует Гравенберха пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков. «Юнион» (1 очко) — на третьем месте.

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