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    «Полоса невезения продолжается». Чилуэлл — о своей травме, полученной в матче с «Брайтоном»

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    Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл высказался о полученной травме в матче Кубка английской лиги с «Брайтоном» (1:0).

    Бенджамин Чилуэлл
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    Бенджамин Чилуэлл

    «Полоса невезения продолжается. Поверьте, я раздосадован ещё больше, чем вы. Сейчас я могу лишь помочь команде максимально возможным образом за пределами поля, пока у меня вновь не появится возможность отдавать все силы за этот клуб в матчах.

    Взлёты и падения… такова жизнь. Я лишь сконцентрирован на возвращении этого клуба туда, где он заслуживает быть. Как всегда спасибо за проявленную любовь, болельщики синих», — приводит слова Чилуэлла пресс-служба лондонского клуба.

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    • Выяснилось, что защитник выбыл примерно на 2 месяца из-за повреждения мышц бедра. В следующем матче «Челси» сыграет с «Бернли» 7-го октября.

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