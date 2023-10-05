«Полоса невезения продолжается». Чилуэлл — о своей травме, полученной в матче с «Брайтоном»

Защитниквысказался о полученной травме в матче Кубка английской лиги с(1:0).

«Полоса невезения продолжается. Поверьте, я раздосадован ещё больше, чем вы. Сейчас я могу лишь помочь команде максимально возможным образом за пределами поля, пока у меня вновь не появится возможность отдавать все силы за этот клуб в матчах.

Взлёты и падения… такова жизнь. Я лишь сконцентрирован на возвращении этого клуба туда, где он заслуживает быть. Как всегда спасибо за проявленную любовь, болельщики синих», — приводит слова Чилуэлла пресс-служба лондонского клуба.

Выяснилось, что защитник выбыл примерно на 2 месяца из-за повреждения мышц бедра. В следующем матче «Челси» сыграет с «Бернли» 7-го октября.