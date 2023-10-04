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    «Позорище». Фердинанд раскритиковал «МЮ»

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение английской команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» (2:3).

    Рио Фердинанд
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    Рио Фердинанд

    «Надо отдать должное "Галатасараю", когда появился шанс, они наказали "Манчестер Юнайтед". В одну минуту "Юнайтед" показывает потенциал и что-то позитивное, но потом сразу я хватаюсь за голову. В этой команде нет организованности.

    Позорище. Это же Лига чемпионов. Если не ощущать опасность, если не чувствовать пространство — вы будете наказаны, что мы и увидели сегодня вечером», — цитирует Фердинанда BBC.

    «Галатасарай» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы А, набрав четыре очка в двух встречах. «Манчестер Юнайтед» находится на последней строчке, у «красных дьяволов» нет ни одного очка.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре манкунианцы примут на своем поле «Копенгаген», а стамбульцы сыграют дома против «Баварии». Оба матча состоятся 24 октября.

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