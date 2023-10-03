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    Зырянов: Мусорщики — главная профессия в наше время

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    Бывший полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов назвал самую нужную профессию в наше время.

    Константин Зырянов
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    Константин Зырянов

    «Я недавно думал, глядя на то, что происходит рядом с моим домом, что главная профессия — это мусорщики. Я выбрасываю мусор, а там творится что-то невообразимое — переполненные баки.

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    • Считаю, что главная профессия в наше время — это мусорщики. Есть же разные кадры из европейских столиц: забастовка мусорщиков — и все, весь город в пакетах, везде грязь, крысы. Это нереальный кошмар.

    Так что мусорщик — самая крутая профессия. И самая нужная», — приводит слова Зырянова Sport24.

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