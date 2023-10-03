Изидор выйдет в стартовом составе «Зенит» на матч Кубка России с «Балтикой»

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Кубка России

«Зенит»: Адамов, Сантос, Эракович, Родригао, Роберт, Вендел, Коваленко, Ду Кейрос, Мантуан, Изидор, Сергеев

«Балтика»: Бориско, Маляров, Гассама, Кузьмин, Гузина, Казаев, Сото, Бистрович, Мусаев, Пуцко, Радмановац.

Матч между этими командами состоится 3-го октября в 17:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

После 4-х туров «Зенит» занимает 2-е место с 7-ю очками в активе, а «Балтика» возглавляет свою группу с 8-ю баллами.