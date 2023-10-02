Стала известна дата возвращения Месси на поле

Нападающий «Интер Майами»восстанавливается от повреждения.

Как сообщает журналист Гастон Эдуль, главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино не сможет рассчитывать на Месси в предстоящей игре с «Чикаго Файр», которая состоится 5 октября. Ожидается, что аргентинский футболист выйдет на поле 8 октября в матче с «Цинциннати».

Месси из-за поврежения пропустил три последних игры «Интер Майами», в том числе финал Открытого кубка США, который «цапли» проиграли «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Интер Майами» с 33 очками занимает 13-е место в Восточной конференции МЛС.