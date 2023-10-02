ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Либор ШулакСбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • 17:28
    • Карпин назвал состав сборной России на октябрьские сборы
  • 15:17
    • Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике РФС
  • 14:18
    • Сборная России сыграет с Камеруном в Москве
  • 18:24
    • Команда Талалаева уверенно обыграла прямого конкурента
  • 15:51
    • Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
    Все новости спорта

    Команда Талалаева уверенно обыграла прямого конкурента

    «Акрон» — «Химки»: счет матча 0:2 (0:2), обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Акрон Химки
    В матче 12-го тура Первой лиги сошлись прямые конкуренты в борьбе за право играть в РПЛ — «Акрон» и «Химки». Со счетом 2:0 победу одержала команда Андрея Талалаева.

    Защитник «Химок» Сергей Терехов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Защитник «Химок» Сергей Терехов

    Начало встречи прошло под диктовку гостей. Уже к 19-й минуте они вели со счетом 2:0. Сначала отличился опытный защитник Сергей Терехов, а спустя 11 минут преимущество «Химок» удвоил форвард Александр Руденко.

    После перерыва «Химки» отдали инициативу хозяевам и стали играть по счету. Но «Акрону» так и не удалось взломать оборону гостей. Хотя возможности для этого были. Самая реальная случилась на 78-й минуте, когда венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе не смог реализовать 11-метровый.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Химки 0:2
    Голы: 0:1 Сергей Терехов (8'), 0:2 Александр Руденко (19') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Иван Чудин, Антон Килин, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Dimoski B., Galkin V. Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Хетаг Хосонов, Артём Кулишев, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Galkin V. (40'), Varatynov S. (57'), Амир Мохаммад (64')

    После этой победы команда Талалаева поднялась на третью строчку, у нее 20 очков. «Акрон» остался на 7-м месте с 18 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» проиграет на поле «Фулхэма»?
  • «Фулхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
  • «Фиалки» оперативно вскроют оборону «Кальяри»
  • «Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.61
  • Прогноз на матч Унион — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры