«Акрон» — «Химки»: счет матча 0:2 (0:2), обзор голов

В матче 12-го тура Первой лиги сошлись прямые конкуренты в борьбе за право играть в РПЛ —. Со счетом 2:0 победу одержала команда Андрея Талалаева.

Начало встречи прошло под диктовку гостей. Уже к 19-й минуте они вели со счетом 2:0. Сначала отличился опытный защитник Сергей Терехов, а спустя 11 минут преимущество «Химок» удвоил форвард Александр Руденко.

После перерыва «Химки» отдали инициативу хозяевам и стали играть по счету. Но «Акрону» так и не удалось взломать оборону гостей. Хотя возможности для этого были. Самая реальная случилась на 78-й минуте, когда венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе не смог реализовать 11-метровый.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Химки 0:2 Голы: 0:1 Сергей Терехов (8'), 0:2 Александр Руденко (19') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Иван Чудин, Антон Килин, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Dimoski B., Galkin V. Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Хетаг Хосонов, Артём Кулишев, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Предупреждения: Galkin V. (40'), Varatynov S. (57'), Амир Мохаммад (64')

После этой победы команда Талалаева поднялась на третью строчку, у нее 20 очков. «Акрон» остался на 7-м месте с 18 баллами.