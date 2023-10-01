Пиоли: «Милан» полностью заслужил победу над «Лацио»

Главный тренер «Милана»прокомментировал победу над «Лацио» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

«В первом тайме мы несколько раз пытались форсировать события и оставались открытыми для контратак. После перерыва мы были более компактными и, конечно, более энергичными и решительными. Это отличный знак, когда играешь раз в три дня, и это была полностью заслуженная победа.

Было бы обидно потерять Лофтус-Чика, он почувствовал дискомфорт в мышках в районе паха, и мы надеемся, что ничего серьезного. К сожалению, травмы обычно случаются, когда игроки находятся в хорошей форме», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» набрал 18 очков и поднялся на первое место в серии А. «Лацио» располагается на 14-й строчке (7 баллов).