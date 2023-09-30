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    Ивич: Наша команда играла лучше на протяжении всего матча

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    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о матче против «Рубина» (2:0).

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Хочу поздравить своих игроков с тем, что они провели такой успешный матч. Наша команда играла лучше на протяжении всего матча. В итоге мы забили два гола и не пропустили. Мы умеем играть в лучший футбол, но не всегда получается играть так, как ты хочешь, потому что всегда есть соперник, который стоит перед тобой, который анализирует, обладает хорошими игроками и старается победить тебя. Мы заработали три очка и полностью удовлетворены.

    "Краснодар" продолжает показывать атакующий футбол. Когда счет был 1:0, мы немного отошли, но сразу пошли разговоры: "Где атакующий футбол?" Мы атаковали, но нужно думать о тактике. У нас было достаточно шансов, у нас были штанги. Конечно, у соперника тоже было 2–3 момента, а также два гола, забитые из офсайда, но мы сыграли тактически. Да, наша философия — атакующий футбол, но просто постоянно играть в него нельзя. Не знаю, где такая команда будет. Нам также нужно думать о защите. У нас есть игроки, которые хороши в атаке, есть те, кто хорош в обороне. Мы улучшаем и укрепляем игру в защите.

    Казань — отличный город, с большой историей. Особенно позитивные чувства после победы. Желаю "Рубину" удачи в их начинаниях, в их пути в РПЛ», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

    «Краснодар» набрал 24 очка и возглавляет турнирную таблице РПЛ. «Рубин» занимает 13-е место в таблице с 9 очками.

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