«У нас все получилось». Деограсия — о победе «Оренбурга»

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 10-го тура РПЛ с(3:1).

«В первую очередь хотел бы сказать спасибо игрокам. И тем, кто играет, и тем, кто не играет. Они очень хорошо работают на тренировках, видно результат в играх. Ещё бы хотел сказать спасибо болельщикам.

Что касается пропущенного гола, да, немного пришлось поменять планы, но мы делали нашу работу. Команда играла узко, старались убегать в контратаки. Футболисты — молодцы, я очень рад.

В перерыве мы поговорили с игроками, я сказал, что будут важны первые 15 минут. Важно было контролировать мяч, играть спокойно. "Зенит" очень хорошо играет с мячом, этот момент был очень важен. Затем было важно играть в наш футбол, и у нас всё получилось», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

После победы над «Зенитом» «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Деограсии встретятся 4-го октября с «Сочи» в рамках группового этапа Кубка России.