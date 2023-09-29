Салтыков: Я игрок «Крыльев» ― хочу играть за эту команду

Форвардвысказался о возможном переходе в топ-клуб российской Премьер-лиги.

«Что касается слухов о моём будущем, то я игрок "Крыльев" ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я, как минимум, подумаю. Надо понимать, какой клуб.

Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», — сказал Салтыков Чемпионату.

Ранее Салтыков изъявлял желание выступать в еврокубках.

В нынешнем сезоне 19-летний нападающий провел 8 матчей за «Крылья Советов» в РПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу. В следующем матче самарская команды сыграет 1-го октября со «Спартаком».