Неймар не забил 11-метровый, но «Аль-Хиляль» все равно выиграл

В матче 8-го тура саудовской Лиги Про сошлись. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забивали

В конце первого тайма Неймар не смог реализовать пенальти. Первый гол «Аль-Хиляль» забил на 68-й минуте, его автором стал центральный защитник Кулиду Кулибали, а голевую передачу оформил Неймар.

Спустя 8 минут нападающий Александар Митрович увеличил преимущество хозяев до двух голов.

Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига Аль-Хиляль — Аль-Шабаб 2:0 Голы: 1:0 Калиду Кулибали (68'), 2:0 Александр Митрович (76') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Малком (Mohammed Al-Burayk, 90'), Неймар, Александр Митрович (Salman Al-Faraj, 84'), Сауд Абдул Хамид, Ali Al-Boleahi, Ясир Аль-Шахрани (Хассан Аль-Тамбакти, 83'), Слем Аль-Давсари (Michael, 62') Аль-Шабаб: Ким Сон Кю, Яго Сантос, Янник Карраско, Эвер Банега, Густаво Куэльяр, Ромен Сес, Хабиб Диалло (Carlos Junior, 71'), Хаттан Бахебри (Fahad Al Muwallad, 56'), Hussain A-lqahtani (Majed Kanabah, 89'), Mohammed Harboush, Fawaz Al-Sagour Предупреждения: Ali Al-Boleahi (45 + 7'), Fahad Al Muwallad (88')

После 8-ми туров «Аль-Хиляль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии с 20 очками. «Аль-Шабаб» располагается на 11-й позиции с 8 баллами.