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    «Мне страшно представить, что будет, если "дроты" обыграют Талалаева». Генич — о матче 2DROTS — «Химки»

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о матче 1/32 финала Кубка России 2DROTS«Химки».

    Андрей Талалаев — главный тренер «Химок»
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    Андрей Талалаев — главный тренер «Химок»

    «Если "Химки" выйдут основным составом, то шансов у 2DROTS немного. Если вторым составом, то побольше, но все равно немного.

    Я не переоцениваю то, что творит 2DROTS в Кубке России. Они уже три раунда прошли. Они, конечно, большие молодцы, но у меня скорее вопросы к командам Второй лиги.

    В конце концов, они профессиональные команды, их спонсируют из бюджета города, области. У 2DROTS бюджет, конечно, больше. Когда футболист прерывает профессиональную карьеру и выбирает медиафутбол — это не самый хороший знак. Приоритеты понятны: хочет стать узнаваемым, подзаработать, поездить (в разные города), как музыкальная группа в турне.

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    • Мне страшно представить, что будет, если "дроты" обыграют Андрея Талалаева. Невероятный удар по самолюбию, не представляю, как он будет оправдываться.

    Против Талалаева очень амбициозный Дмитрий Кузнецов, который явно перерос уровень медиафутбола. Думаю, Талалаев лукавил, когда говорил, что даст поиграть резервистам. Будут играть основой.

    Что из себя представляют "Химки"? Команда с очень большим бюджетом, владелец которой пообещал выход в РПЛ с отрывом. У них есть игроки сборных, многие остались из РПЛ — это высокий уровень», — сказал Генич телеграм-каналу «Матч! Медиафутбол».

    Напомним, что матч 2DROTS — «Химки» начался в 16:30 мск. К середине 1-го тайма команда Андрея Талалаева ведет в счете 1:0. Следить за ходом противостояния можно тут.

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