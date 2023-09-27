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    «Реал Сосьедад» на выезде минимально одолел «Валенсию»

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Реал Сосьедад Райо Вальекано Кадис
    В матче седьмого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» на выезде взял верх над «Валенсией» со счетом 1:0.

    «Реал Сосьедад»
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    «Реал Сосьедад»

    Единственный забитый мяч на счету Карлоса Фернандеса с передачи Кирана Тирни.

    Отметим, что «Валенсия» с 45-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Селима Амаллы.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Реал Сосьедад 0:1
    Гол: 0:1 Карлос Фернандес (32') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Тьерри Корреа (Кристьян Москера, 46'), Муктар Дьякаби, Дженк Озкачар, Хосе Гайя (Габриэл Паулиста, 55'), Пепелу, Хави Герра Морено, Фран Перес (Андре Алмейда, 55'), Селим Амалла, Диего Лопес Ногероль (Роман Яремчук, 74'), Уго Дуро Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Киран Тирни (Айэн Муньос, 72'), Хон Пачеко (Игор Субельдия, 61'), Ариц Элустондо, Амари Траоре (Альваро Одриосола, 46'), Микель Оярсабаль, Беньят Туррьентес (Брайс Мендес, 61'), Урко Гонсалес (Мартин Субименди, 46'), Микель Мерино, Мохамед-Али Чо, Карлос Фернандес Предупреждения: Урко Гонсалес (14'), Хон Пачеко (25'), Селим Амалла (42'), Селим Амалла (45'), Амари Траоре (45 + 2'), Javier Guerra (45 + 3'), Карлос Фернандес (62'), Брайс Мендес (68'), Кристьян Москера (79'), Микель Мерино (81'), Игор Субельдия (89')

    Победа позволила «Реал Сосьедаду» набрать 12 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице. У «Валенсии» десять баллов и восьмая позиция.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельной игре «Кадис» и «Райо Вальекано» расписали мировую 0:0.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Райо Вальекано 0:0
    Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Иван Алехо (Роберт Наварро, 64'), Гонсало Эскаланте (Хосе Мари, 84'), Рубен Алькарас, Хавьер Эрнандес, Дарвин Мачис (Рубен Собрино, 64'), Рохер Марти (Крис Рамос, 64'), Максимилиано Гомес (Серхио Гвардиола, 77') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Альфонсо Эспино, Флорьян Лежён, Абдул Мумин, Иван Балью, Альваро Гарсия (Бебе, 86'), Оскар Валентин, Пате Сисс, Серхио Камельо (Рауль Де Томас, 75'), Оскар Трехо (Кике Перес, 75'), Jorge De Frutos Sebastian (Иси Паласон, 66') Предупреждения: Максимилиано Гомес (5'), Оскар Трехо (43'), Пеп Чаварриа (43'), Альфонсо Эспино (44'), Хавьер Эрнандес (45 + 4'), Иван Алехо (51'), Луис Эрнандес (59'), Пате Сисс (68'), Рубен Алькарас (73'), Флорьян Лежён (82'), Абдул Мумин (88'), Абдул Мумин (88') Удаление: Абдул Мумин (88')

    Позиции команд остались прежними: «Райо Вальекано» (11 очков) — шестой, «Кадис» (9 пунктов) — девятый.

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