Изидор считает Головина волшебником

Недавний новичок «Зенита»рассказал о совместном выступлении с полузащитником сборной Россииза «Монако».

«Разумеется, я слежу за Лигой 1, видел, что "Монако" очень-очень здорово стартовал в сезоне — у команды новый тренер, пришли новые игроки. Надеюсь, они смогут побороться за еврокубки — в прошлом сезоне попасть туда им не удалось.

Головин — волшебный футболист, потрясающий, техничный, который может делать с мячом всё, что пожелает. А сейчас он начал ещё и забивать много мячей! Саша — отличный парень, весёлый, но при этом настоящий работяга.

Александр — один из лучших атакующих полузащитников Лиги 1, я в этом уверен. Сейчас он показывает очень качественный футбол в "Монако", и фанаты монегасков хотят, чтобы он остался. Но если он сможет уйти куда-нибудь на повышение, я пожелаю ему большой удачи! Не сомневаюсь, что ему это по силам», — сказал Изидор «Чемпионату».

В нынешнем чемпионате Головин в составе монегасков провел 6 игр, забил 2 гола, отдал одну передачу. В одном из матчей он вывел «Монако» с капитанской повязкой. Контракт Головина с клубом действует еще три года. На Transfermarkt россиянин стоит € 28 млн.