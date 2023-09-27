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    Изидор считает Головина волшебником

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    Недавний новичок «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о совместном выступлении с полузащитником сборной России Александром Головиным за «Монако».

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Разумеется, я слежу за Лигой 1, видел, что "Монако" очень-очень здорово стартовал в сезоне — у команды новый тренер, пришли новые игроки. Надеюсь, они смогут побороться за еврокубки — в прошлом сезоне попасть туда им не удалось.

    Головин — волшебный футболист, потрясающий, техничный, который может делать с мячом всё, что пожелает. А сейчас он начал ещё и забивать много мячей! Саша — отличный парень, весёлый, но при этом настоящий работяга.

    Александр — один из лучших атакующих полузащитников Лиги 1, я в этом уверен. Сейчас он показывает очень качественный футбол в "Монако", и фанаты монегасков хотят, чтобы он остался. Но если он сможет уйти куда-нибудь на повышение, я пожелаю ему большой удачи! Не сомневаюсь, что ему это по силам», — сказал Изидор «Чемпионату».

    В нынешнем чемпионате Головин в составе монегасков провел 6 игр, забил 2 гола, отдал одну передачу. В одном из матчей он вывел «Монако» с капитанской повязкой. Контракт Головина с клубом действует еще три года. На Transfermarkt россиянин стоит € 28 млн.

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