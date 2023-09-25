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    «Это были хорошие выходные». Хави — о результатах «Барселоны» в последних турах

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    Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от игры своей команды в матче 6-го тура Примеры с «Сельтой» (3:2).

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    «Независимо от того, что делает "Реал" Мадрид, мы стали лидерами. И вдобавок ко всему, обновление связано благодаря доверию клуба, я в восторге, это были хорошие выходные, это ясно», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что в матче с «Сельтой» «Барселона» совершила камбэк с 0:2. После этой встречи «сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице Примеры с 16-ю очками в активе.

    В следующем матче «Барселона» встретится с «Мальоркой» 26-го сентября в рамках 7-го тура Примеры. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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