«Барселона» — «Сельта»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче шестого тура испанской Примерыдобыла волевую победу надсо счетом 3:2.

Благодаря голам Йоргена Ларсена и Анастасиоса Дувикаса гости повели в два мяча и сохраняли свое преимущество до 80-й минуты. После этого точные удары Роберта Левандовского, который оформил дубль, и Жоау Канселу перевернули игру и принесли три очка каталонцам.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Сельта 3:2 Голы: 0:1 Йёрген Странн Ларсен (19'), 0:2 Анастасиос Дувикас (76'), 1:2 Роберт Левандовски (81'), 2:2 Роберт Левандовски (85'), 3:2 Жоау Канселу (89') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жоау Канселу, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен (Алекс Бальде, 60'), Маркос Алонсо (Lamine Yamal, 46'), Илкай Гюндоган, Ориоль Ромеу Видаль (Рональд Араухо, 46'), Френки де Йонг (Гави, 36'), Ферран Торрес (Рафаэл Диас, 72'), Роберт Левандовски, Жоау Фелиш Сельта: Йёрген Странн Ларсен (Анастасиос Дувикас, 66'), Яго Аспас (Уиллот Сведберг, 78'), Лукас де ла Торре, Франсиско Пейнадо, Жонатан Бамба (Карлос Дотор, 90'), Михайло Ристич, Карлос Домингес, Карл Старфельт, Унай Нуньес (Мигель Родригес, 90'), Оскар Мингуэза, Иван Вильяр Предупреждения: Андреас Кристенсен (36'), Гави (39'), Унай Нуньес (43')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Сельта» находится на 17-й строчке с 4 пунктами.