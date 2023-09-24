2-й таймАтлетико — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»«Атлетико» — «Реал». Онлайн
  • 23:46
    • ПСЖ разгромил «Марсель» в матче Лиги 1
  • 23:45
    • «Торино» и «Рома» поделили очки
  • 22:55
    • Мбаппе не смог доиграть матч с «Марселем»
  • 22:27
    • «Зенит» выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ
  • 21:32
    • «Бетис» и «Кадис» не выявили победителя
    Все новости спорта

    «Просто ударил, и повезло». Миронов — о своем голе в ворота ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Ростов
    Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов высказался о ничейном результате своей команды в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Думал ли, что мяч полетит именно по такой траектории? Конечно не думал. Просто ударил, и повезло. Когда‑то должно было залететь. До этого бил достаточно и спрашивали: "Когда уже забьёшь?" Вот залетело, чему я очень рад. Мне все говорят, чтобы бил с любой дистанции, потому что у меня хороший удар. В итоге я принял, оценил обстановку и решил пробить.

    Команда растерялась после того, как повела в два мяча? Да, чуть подсели, боялись ошибиться, боялись играть вперёд, допускали ненужные ошибки. Ситуация такая же, как и с "Балтикой". Потом исправили ситуацию, взяли ситуацию под контроль и забили третий, но не удержали победу. Очень обидно.

    Промах Хорена Байрамяна? Он сам говорит, что промахнулся и из‑за этого просели. Но я считаю, что именно из‑за этого мы начали бояться играть.

    Не знаем, что делать при атаках? В этой игре такого не было, ведь у нас были моменты. А первые 20 минут были вообще шикарными. Всё получалось, но потом, как и в игре с "Балтикой", подсели, начали бояться что‑то делать», — приводит слова Миронова «Матч ТВ».

    После этого матча «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. Миронов провел 6 матчей нынешнем сезоне, забил гол и сделал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» опустится на дно турнирной таблицы?!
  • «Факел» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Хватит ли Хачанову сил на матч с Кордой?
  • Хачанов — Корда. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли Карацев взять реванш у Нисиоки?
  • Нисиока — Карацев. Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 25 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нисиока — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Музетти
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Крюгер — Калинина
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мария — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Калинская — Александрова
  • Теннис
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры