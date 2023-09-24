«Просто ударил, и повезло». Миронов — о своем голе в ворота ЦСКА

Полузащитниквысказался о ничейном результате своей команды в матче 9-го тура РПЛ с(3:3).

«Думал ли, что мяч полетит именно по такой траектории? Конечно не думал. Просто ударил, и повезло. Когда‑то должно было залететь. До этого бил достаточно и спрашивали: "Когда уже забьёшь?" Вот залетело, чему я очень рад. Мне все говорят, чтобы бил с любой дистанции, потому что у меня хороший удар. В итоге я принял, оценил обстановку и решил пробить.

Команда растерялась после того, как повела в два мяча? Да, чуть подсели, боялись ошибиться, боялись играть вперёд, допускали ненужные ошибки. Ситуация такая же, как и с "Балтикой". Потом исправили ситуацию, взяли ситуацию под контроль и забили третий, но не удержали победу. Очень обидно.

Промах Хорена Байрамяна? Он сам говорит, что промахнулся и из‑за этого просели. Но я считаю, что именно из‑за этого мы начали бояться играть.

Не знаем, что делать при атаках? В этой игре такого не было, ведь у нас были моменты. А первые 20 минут были вообще шикарными. Всё получалось, но потом, как и в игре с "Балтикой", подсели, начали бояться что‑то делать», — приводит слова Миронова «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. Миронов провел 6 матчей нынешнем сезоне, забил гол и сделал голевую передачу.