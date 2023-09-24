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    «Ростов» и ЦСКА устроили голевую перестрелку в матче РПЛ

    «Ростов» — ЦСКА: счет матча 3:3, обзор голов

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    «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (3:3) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги.

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    Первый тайм закончился победой команды Валерия Карпина. Сначала Алексей Миронов открыл счет на 7-й минуте встречи, а Егор Голенков на 12-й минуте сумел удвоить преимущество «Ростова» — 2:0.

    На 26-й минуте защитник ЦСКА Келлвен сократил отставание до минимума.

    Уже во 2-м тайме нападающий «Ростова» Егор Голенков сделал дубль и восстановил разницу в два мяча для своей команды.

    На 65-й минуте форвард ЦСКА Фёдор Чалов сократил отставание до минимума, забив 2-й гол гостей.

    Спустя всего 5 минут полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев сравнял счет. Матч так и закончился ничейным результатом со счетом 3:3.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — ЦСКА 3:3
    Голы: 0:1 Кристиан Нобоа (43'), 1:1 Oblyakov I. (78'), : Антон Заболотный (пенальти) (2'), : Miguel (пенальти) (2'), : Davila V. (пенальти) (3'), : Тимофей Маргасов (пенальти) (3'), : Fayzullaev A. (пенальти) (4'), : Oblyakov I. (пенальти) (5') Ростов: Владислав Тороп, Максим Мухин, Виллиан Роша, Agapov I., Khellven, Матвей Кисляк, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Oblyakov I., Фёдор Чалов, Fayzullaev A. ЦСКА: Никита Гойло, Артём Мещанинов, Игорь Юрганов, Вячеслав Литвинов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Амир Батырев, Артём Макарчук, Артур Юсупов, Георгий Мелкадзе, Miguel Предупреждение: Викторьен Ангбан (86')

    После этого матча «Ростов» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. ЦСКА — на 9-й строчке (13).

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