Пиоли: Вокруг моих игроков часто наблюдается преувеличенный негатив

Главный тренервысказался о победе над(1:0).

«Мы всегда играем на победу, и это очень важная победа, особенно после той трудной недели, которую мы пережили.

"Верона" хорошо играла между линиями и действовала очень агрессивно. Эта победа пойдет нам на пользу.

Мы только вчера днем узнали, что Калабрия и Тео не сыграют, но те, кто занял их места в составе, сыграли фантастически.

Вокруг моих игроков часто наблюдается преувеличенный негатив. Это очень ответственная группа футболистов, ошибка одного партнера по команде — ошибка для всех.

Рафа идет своим путем, он должен продолжать расти, и чтобы стать по-настоящему великим игроком, ему нужно научиться справляться с давлением и высокими ожиданиями. Он сделал то, что должен был сделать.

Временами он начинает сильно, но затем выпадает из игры. Но здесь, в "Милане", он действительно счастлив», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» одержал четвертую победу в пяти матчах и занимает второе место с 12 очками. «Верона» имеет сем пунктов и идет на девятой строчке.