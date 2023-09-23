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    Пиоли: Вокруг моих игроков часто наблюдается преувеличенный негатив

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о победе над «Вероной» (1:0).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы всегда играем на победу, и это очень важная победа, особенно после той трудной недели, которую мы пережили.

    "Верона" хорошо играла между линиями и действовала очень агрессивно. Эта победа пойдет нам на пользу.

    Мы только вчера днем узнали, что Калабрия и Тео не сыграют, но те, кто занял их места в составе, сыграли фантастически.

    Вокруг моих игроков часто наблюдается преувеличенный негатив. Это очень ответственная группа футболистов, ошибка одного партнера по команде — ошибка для всех.

    Рафа идет своим путем, он должен продолжать расти, и чтобы стать по-настоящему великим игроком, ему нужно научиться справляться с давлением и высокими ожиданиями. Он сделал то, что должен был сделать.

    Временами он начинает сильно, но затем выпадает из игры. Но здесь, в "Милане", он действительно счастлив», — приводит слова Пиоли Football Italia.

    «Милан» одержал четвертую победу в пяти матчах и занимает второе место с 12 очками. «Верона» имеет сем пунктов и идет на девятой строчке.

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