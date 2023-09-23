Альварес и Холанн выйдут в стартовом составе «Сити» на матч АПЛ с «Ноттингем Форест»

Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура английской Премьер-лиги

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родриго Эрнандес, Нунес, Фоден, Доку, Альварес, Холанд.

«Ноттингем Форест»: Тёрнер, Орье, Боли, Ньякате, Айна, Тавареш, Сангаре, Домингес, Мангала, Гиббс-Уайт, Авонийи.

Матч между этими командами состоится 23-го сентября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

После 5-и туров в АПЛ «Ман Сити» занимает 1-е место в турнирной таблице с 15-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 8-й строчке (7).