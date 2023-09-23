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    «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг» добыли минимальные победы

    Футбол
    Завершились два матча пятого тура немецкой Бундеслиги.

    Марко Ройс
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    Марко Ройс

    В одном из них дортмундская «Боруссия» в родных стенах обыграла «Вольфсбург» со счетом 1:0.

    Автором единственного гола в поединке стал полузащитник Марко Ройс.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Вольфсбург 1:0
    Гол: 1:0 Марко Ройс (69') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Феликс Нмеча, Салих Озкан, Марко Ройс (Эмре Джан, 83'), Jamie Bynoe-Gittens (Дониелл Мален, 63'), Никлас Фуллкруг (Себастьен Аллер, 78'), Юлиан Брандт Вольфсбург: Йонас Винд (Амин Сарр, 78'), Тьягу Томаш (Боте Баку, 77'), Ловро Майер (Патрик Виммер, 88'), Вацлав Черны (Якуб Каминьский, 65'), Максимилиан Арнольд, Маттиас Сванберг (Астер Вранкс, 78'), Рожерио, Моритц Йенц, Максанс Лакруа, Йоаким Мехле, Коэн Кастельс Предупреждение: Вацлав Черны (24')

    «Боруссия» поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 11 очков. «Вольфсбург» имеет 9 баллов и идет на седьмой строчке.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельной игре «Лейпциг» в гостях сломил сопротивление менхенгладбахской «Боруссии» с результатом 1:0.

    Судьбу встречи решил точный удар Тимо Вернера.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — РБ Лейпциг 0:1
    Гол: 0:1 Тимо Вернер (75') Боруссия М: Мориц Николас, Нико Эльведи, Коу Итакура, Максимилиан Вебер, Джозеф Скалли (Флориан Нойхаус, 80'), Рокко Райтц (Кристоф Крамер, 79'), Юлиан Вайгль, Куадио Коне (Робин Хак, 79'), Лука Нец, Франк Онора (Nathan N`Goumou Minpole, 64'), Жордан Сьебатшё РБ Лейпциг: Беньямин Шешко (Тимо Вернер, 70'), Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 70'), Фабиу Карвалью (Кристоф Баумгартнер, 70'), Ксавер Шлагер (Лукас Клостерман, 84'), Кевин Кампль, Ксави Симонс (Николас Зайвальд, 84'), Давид Раум, Кастелло Люкеба, Мохамед Симакан, Бенджамин Хенрихс, Янис Бласвих Предупреждения: Давид Раум (24'), Джозеф Скалли (65')

    «Лейпциг» идет на третьей позиции с 12 очками. Гладбах занимает 15-е место с 2 пунктами.

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