Защитник «Балтики» Радмановац заявил, что хочет связать свою жизнь с Россией

Сербский защитниксообщил, что ему очень нравиться жить в нашей стране, он готов получить российское гражданство и остаться здесь после завершения футбольной карьеры.

26-летний центральный защитник стал игроком «Балтики» в июне 2022 года и помог своему клубу выйти из Первой лиги в РПЛ.

«Это моя работа, я должен говорить на русском. Чувствовал, что мне это надо, каждый день учил язык по 2–3 часа. Выходцы из бывшей Югославии учат язык, между русскими и балканцами минимум разницы, поэтому так и получается. Также у меня есть желание получить российский паспорт.

Я бы хотел остаться здесь, мне очень понравилась Россия. Культура очень похожа на сербскую. Калининград — самый классный и красивый город! Если будет возможность, я бы хотел остаться здесь. А какое здесь хорошее море, сколько пляжей! Это топовый город!» — рассказал Радмановац в интервью «Матч ТВ».