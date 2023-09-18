Лапочкин: Назначение Опейкиной на матч «Балтика» — «Крылья Советов» вызывает недоумение

Бывший судья ФИФАшокирован назначением реферина матч Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов».

Опейкина будет главным арбитром в игре «Балтика» — «Крылья Советов».

«Это назначение вызывает недоумение. Я ничего не имею против женского судейства. Мы видим, что на мужском чемпионате Европы судят женщины.

Но для российского футбола это странно, потому что Вера Опейкина в этом году не отсудила ни одного матча Первой лиги, ни одной игры золотого дивизиона Второй лиги. И тут она получает назначение на команды РПЛ. Мне, честно говоря, это непонятно.

Хотя я знаю Веру давно и хорошо. Она действительно очень неплохой арбитр. Но с точки зрения логики ее назначение на матч "Балтика" — "Крылья Советов" не очень понятно», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».