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    Лапочкин: Назначение Опейкиной на матч «Балтика» — «Крылья Советов» вызывает недоумение

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    Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин шокирован назначением рефери Веры Опейкиной на матч Кубка России между «Балтикой» и «Крыльями Советов».

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    Опейкина будет главным арбитром в игре «Балтика» — «Крылья Советов».

    «Это назначение вызывает недоумение. Я ничего не имею против женского судейства. Мы видим, что на мужском чемпионате Европы судят женщины.

    Но для российского футбола это странно, потому что Вера Опейкина в этом году не отсудила ни одного матча Первой лиги, ни одной игры золотого дивизиона Второй лиги. И тут она получает назначение на команды РПЛ. Мне, честно говоря, это непонятно.

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    • Хотя я знаю Веру давно и хорошо. Она действительно очень неплохой арбитр. Но с точки зрения логики ее назначение на матч "Балтика" — "Крылья Советов" не очень понятно», — приводит слова Лапочкина «Матч ТВ».

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