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    Стали известны судейские назначения на матчи 4-го тура Пути РПЛ в Кубке России

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    В РФС объявили судейские назначения на матчи 4-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    19 сентября (вторник)

    «Краснодар» — «Динамо»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.

    «Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Вера Опейкина, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Зуев.

    «Пари НН» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов.

    20 сентября (среда)

    ЦСКА — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Андрей Филипкин; резервный судья — Виталий Мешков; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Олег Соколов.

    «Урал» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Ермилов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Ахмат» — «Зенит»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Андрей Образко; инспектор — Игорь Синер.

    «Рубин» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мартынов.

    21 сентября (четверг)

    «Оренбург» — «Факел»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Павел Новиков; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Колобаев.

    Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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