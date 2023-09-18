Стали известны судейские назначения на матчи 4-го тура Пути РПЛ в Кубке России

19 сентября (вторник)
«Краснодар» — «Динамо»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Илья Елеференко; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Французов.
«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Вера Опейкина, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Зуев.
«Пари НН» — «Спартак»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов.
20 сентября (среда)
ЦСКА — «Сочи»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Андрей Филипкин; резервный судья — Виталий Мешков; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Рустам Мухтаров; инспектор — Олег Соколов.
«Урал» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Ермилов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Андрей Образко; инспектор — Игорь Синер.
«Рубин» — «Ростов»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мартынов.
21 сентября (четверг)
«Оренбург» — «Факел»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Павел Новиков; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Александр Колобаев.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.