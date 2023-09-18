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    В ЦСКА рассказали, почему сорвался трансфер Велингтона

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал срыв покупки защитника бразильского «Сан-Паулу» Велингтона в последний день летнего трансферного окна.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Мы общались с доктором — это медицинский вопрос. Прекрасно знали, что Велингтон был травмирован полгода назад, у него была операция, и мы следили за процессом реабилитации футболиста. Игрок выходил на поле, и был отрезок, где он даже провел несколько матчей подряд.

    Однако когда мы приобретаем игрока за хорошие деньги, то он нужен нам на футбольном поле, а не на условной дополнительной реабилитации. Поэтому сейчас было принято такое решение», — приводит слова Федотова Sport24.

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