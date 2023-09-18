«Динамо» М — «Алания»: счет матча 3:0, обзор голов

«Динамо» М Фото: globallookpress.com
Точными ударами отметились Владимир Ковачевич, Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура.
Футбол. Россия. ФНЛ
Динамо-Махачкала — Алания 3:0
Голы: 1:0 Владимир Ковачевич (2'), 2:0 Serderov S. (20'), 3:0 Касинтура (67') Динамо-Махачкала: Volk D., Самину Абдуллахи, Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Serderov S., Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Николай Гиоргобиани, Сослан Качмазов, Алан Хабалов, Ислам Машуков, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Заур Тарба, Ибрагим Цаллагов Предупреждения: Константин Плиев (43'), (54'), Алан Багаев (58')
«Алания» продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ. «Динамо» поднялось на вторую строчку.