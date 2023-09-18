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    Все новости спорта

    Махачкалинское «Динамо» разгромило «Аланию» и вышло на второе место

    «Динамо» М — «Алания»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче десятого тура Первой лиги России «Динамо» из Махачкалы в родных стенах переиграло «Аланию» со счетом 3:0.

    «Динамо» М
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    «Динамо» М

    Точными ударами отметились Владимир Ковачевич, Сердер Сердеров и Эгаш Касинтура.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Алания 3:0
    Голы: 1:0 Владимир Ковачевич (2'), 2:0 Serderov S. (20'), 3:0 Касинтура (67') Динамо-Махачкала: Volk D., Самину Абдуллахи, Alibekov M., Касинтура, Никита Глушков, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Владимир Ковачевич, Serderov S., Нардин Мулахусейнович, Yusupov Z. Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Николай Гиоргобиани, Сослан Качмазов, Алан Хабалов, Ислам Машуков, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Заур Тарба, Ибрагим Цаллагов Предупреждения: Константин Плиев (43'), (54'), Алан Багаев (58')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Алания» продолжает лидировать в турнирной таблице ФНЛ. «Динамо» поднялось на вторую строчку.

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