«Лорьян» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

добился ничейного результата в матче 5-го тура французской Лиги 1 с(2:2).

Первый гол забили хозяева уже на 2-й минуте встречи. Нападающий «Лорьяна» Айегун Тосин получил передачу от партнера и низом отправил мяч в ворота — 1:0.

На 17-й минуте «Монако» удалось сравнять счет. Российский полузащитник гостей Александр Головин освободился от опеки в штрафной, получил передачу и отправил мяч в левый угол ворот — 1:1.

На 69-й минуте гости и вовсе вышли вперед. Все тот же Головин отдал изумительную передачу в штрафную площадь соперника, а форвард «Монако» Фоларин Балогун получил мяч и вогнал его в сетку ворот.

Уже на 90+7-й минуте игрок «Лорьяна» Сулейман Туре сделал скидку в штрафной, а полузащитник команды Ромен Февр уверенно сыграл у чужих ворот, подобрал мяч и отправил его в ворота — 2:2.

Футбол. Франция. Лига 1 Лорьян — Монако 2:2 Голы: 1:0 Айегун Тосин (2'), 1:1 Александр Головин (17'), 1:2 Фоларин Балогун (69'), 2:2 Ромен Февр (90 + 8') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Сулейман Туре, Жульен Лапорт, Монтассар Тальби, Жедеон Калулу (Игор Силва, 70'), Лоран Абергель, Жюльен Понсо (Йоэль Мугиша Мвука, 71'), Венсан Ле Гофф (Бенжамен Менди, 71'), Эли Жуниор Крупи (Тео Ле Бри, 55'), Ромен Февр, Tosin Aiyegun Монако: Виссам Бен-Йеддер (Фоларин Балогун, 66'), Александр Головин, Такуми Минамино (Исмаил Якобс, 86'), Каю Энрике, Юссуф Фофана (Магнес Аклиуше, 66'), Денис Закария (Элиот Матазо, 83'), Вандерсон (Крепин Дьятта, 66'), Сунгуту Магасса, Гильермо Марипан, Уилфрид Синго, Филипп Кён

После этого матча «Монако» сохраняет 1-е место в таблице Лиги 1 (11 очков). «Лорьян» — на 11-й позиции (6).