«Лорьян» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

Первый гол забили хозяева уже на 2-й минуте встречи. Нападающий «Лорьяна» Айегун Тосин получил передачу от партнера и низом отправил мяч в ворота — 1:0.
На 17-й минуте «Монако» удалось сравнять счет. Российский полузащитник гостей Александр Головин освободился от опеки в штрафной, получил передачу и отправил мяч в левый угол ворот — 1:1.
На 69-й минуте гости и вовсе вышли вперед. Все тот же Головин отдал изумительную передачу в штрафную площадь соперника, а форвард «Монако» Фоларин Балогун получил мяч и вогнал его в сетку ворот.
Уже на 90+7-й минуте игрок «Лорьяна» Сулейман Туре сделал скидку в штрафной, а полузащитник команды Ромен Февр уверенно сыграл у чужих ворот, подобрал мяч и отправил его в ворота — 2:2.
После этого матча «Монако» сохраняет 1-е место в таблице Лиги 1 (11 очков). «Лорьян» — на 11-й позиции (6).