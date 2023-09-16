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    «Вольфсбург» обыграл «Унион», «РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург»

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    16 сентября проходят матчи 4-го тура чемпионата Германии. Завершились еще две встречи.

    «Вольфсбург»
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» принимал «Унион». Хозяева выиграли со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Йонас Винд и Йоаким Мехле. У гостей забил Робин Госенс.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Вольфсбург — Унион 2:1
    Голы: 1:0 Йонас Винд (12'), 1:1 Робин Гозенс (28'), 2:1 Йоаким Мехле (30') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Йоаким Мехле (Цедрик Цезигер, 90'), Максанс Лакруа (Себастиан Борнау, 90'), Моритц Йенц, Рожерио, Максимилиан Арнольд, Маттиас Сванберг, Патрик Виммер (Боте Баку, 72'), Ловро Майер (Тьягу Томаш, 72'), Янник Герардт, Йонас Винд (Амин Сарр, 80') Унион: Датро Давид Фофана (Шеральдо Бекер, 61'), Кевин Бехренс, Робин Гозенс, Алекс Краль, Аисса Лайдуни (Лука Тусар, 61'), Яник Хаберер (Бренден Ааронсон, 73'), Кристофер Триммель (Йосип Юранович, 73'), Диогу Лейте, Робин Кнохе (Миккель Кауфманн, 85'), Данило Дуки, Фредерик Реннов Предупреждение: Маттиас Сванберг (78')

    В параллельной встрече «РБ Лейпциг» дома играл с «Аугбургом». «Быки» забили в ворота соперника три безответных мяча. Ворота соперника поразили Чави Симонс, Луа Опенда и Давид Раум.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Аугсбург 3:0
    Голы: 1:0 Ксави Симонс (7'), 2:0 Луа Опенда (11'), 3:0 Давид Раум (27') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Бенджамин Хенрихс, Мохамед Симакан, Кастелло Люкеба, Давид Раум (Кристофер Ленц, 77'), Ксави Симонс (Кристоф Баумгартнер, 77'), Кевин Кампль, Ксавер Шлагер, Эмиль Форсберг (Фабиу Карвалью, 64'), Луа Опенда (Беньямин Шешко, 64'), Юссуф Поульсен (Тимо Вернер, 87') Аугсбург: Дион Дрена Белё (Филлип Тиц, 46'), Эрмедин Демирович, Рубен Варгас (Фредрик Йенсен, 82'), Мадс Педерсен (Иагу, 46'), Никлас Дорш (Арне Энгелс, 45'), Эльвис Реджбечай, Кевин Мбабу, Феликс Удуохай (Джеффри Гауэлеу, 46'), Максимилиан Бауэр, Patric Pfeiffer, Финн Дамен
    «Вольфсбург» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в таблице Бундеслиги. «Унион» (6) идет на 8-й строчке.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «РБ Лейпциг» (9) занимает 3-ю позицию. «Аугбург» (2) располагается на 12-м месте.

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