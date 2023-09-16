«Штутгарт» вырвал победу у «Майнца», а «Хоффенхайм» обыграл «Кельн»

Обзор матчей 4-го тура немецкой Бундеслиги.

В одном из матчей «Хоффенхайм» уверенно обыграл «Кельн» (3:1) в матче чемпионата Германии.

Гости забил 2 безответных гола еще в 1-м тайме. Отличились форвард Андрей Крамарич на 1-й минуте встречи и полузащитник Флориан Гриллитч на 28-й минуте.

Уже во 2-м тайме гости забили 3-й гол и сделали счет разгромным. Форвард «Хоффенхайма» Максимилиан Байер вогнал мяч в сетку ворот на 52-й минуте.

Единственный гол «Кельна» забил нападающий команды Дэви Зельке на 61-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Хоффенхайм 1:3 Голы: 0:1 Андрей Крамарич (1'), 0:2 Флориан Гриллич (28'), 0:3 Максимилиан Байер (52'), 1:3 Дейви Зельке (61') Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц (Фарид Алиду, 61'), Тимо Хюберс, Юлиан Хабот, Леарт Пакярада (Доминик Хайнц, 77'), Rasmus Carstensen, Денис Хусейнбашич (Джан-Лука Вальдшмидт, 68'), Деян Любичич, Флориан Кайнц (Саркис Адамян, 77'), Линтон Майна (Штеффен Тиггес, 76'), Дейви Зельке Хоффенхайм: Максимилиан Байер, Ваутер Вегорст (Мергим Бериша, 58'), Флориан Гриллич (Финн Оле Беккер, 79'), Роберт Сков (Мариус Бюльтер, 79'), Андрей Крамарич, Гриша Прёмель (Антон Стах, 58'), Павел Кадержабек, Кевин Фогт (Стэнли Нсоки, 68'), Джон Брукс, Озан Кабак, Оливер Бауман Предупреждения: Роберт Сков (23'), Тимо Хюберс (35'), Юлиан Хабот (45 + 4'), Rasmus Carstensen (64'), Павел Кадержабек (69'), Джон Брукс (70'), Флориан Гриллич (76'), Rasmus Carstensen (90 + 1')

После этого матча «Хоффенхайм» занимает 5-е место в таблице Бундеслиге, а «Кельн» — на 16-й позиции (1).

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельном матче «Штутгарт» одержал гостевую победу над «Майнцем» (3:1).

В составе гостей хет-трик оформил форвард Серху Гирасси на 56-й, 84-й и 90+4-й минутах встречи.

Единственный гол «Майнца» забил полузащитник Леонардо Баррейро на 70-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — Штутгарт 1:3 Голы: 0:1 Серу Гирасси (56'), 1:1 Леандро Мартинс (69'), 1:2 Серу Гирасси (84'), 1:3 Серу Гирасси (90 + 7') Майнц: Робин Центнер, Сепп ван ден Берг, Штефан Белл (Том Краус, 67'), Эдмилсон Фернандеш, Филипп Мвене, Леандро Мартинс, Доминик Кор, Антони Каси, Марко Рихтер (Людовик Ажорк, 59'), Ли Джэ Сон (Аймен Баркок, 67'), Карим Онисиво (Мервейлле Папела, 79') Штутгарт: Серу Гирасси, Крис Фюрих (Дениз Ундав, 86'), Энцо Мийо (Джейми Левелинг, 85'), Силас Катомпа Мвумпа (Максимилиан Миттельштедт, 68'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Хироки Ито (Антони Руо, 90'), Дан-Аксель Загаду, Вальдемар Антон, Паскаль Штенцель, Александр Нюбель Предупреждения: Антони Каси (11'), Ангело Штиллер (60'), Вальдемар Антон (67')

После этого матча «Штутгарт» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги (9 очков). «Майнц» — на 17-й позиции (1).