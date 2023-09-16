1-й таймБарселона — БетисОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илкай Гюндоган«Барселона» — «Бетис». Онлайн
  • 21:01
    • «Спартак» в компенсированное время вырвал победу у «Сочи»
  • 20:53
    • «Интер» разгромил «Милан», Мхитарян сделал дубль
  • 20:12
    • Голы Роналду и Мане помогли «Аль-Насру» победить «Аль-Раед»
  • 19:38
    • «Ак Барс» нанес «Торпедо» первое поражение в сезоне
  • 19:29
    • ЦСКА в овертайме дожал «Спартак»
    Все новости спорта

    Индзаги: Мы должны доказать, что прошлогодний успех «Интера» не был случайностью

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Милан
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался об игре своей команды после разгромной победы в матче Серии А с «Миланом» (5:1).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы отлично начали матч и постоянно сохраняли концентрацию, забивая голы в нужные моменты игры. Я поздравляю парней с тем, как они начали сезон. Мы рады, что дали фанатам причину для празднования.

    Мы выиграли все четыре дерби в прошлом сезоне, что позволило нам завоевать трофей и выйти в финал Лиги чемпионов впервые за 13 лет. Сейчас же мы сделали только один из шагов, впереди ещё длинный путь.

    В прошлом сезоне мы взяли два трофея, дошли до финала Лиги чемпионов — это помогло нам поверить в себя ещё больше. Теперь мы должны доказать, что прошлогодний успех не был случайностью», — приводит слова Индзаги Football Italia.

  • Что смотреть в сентябре: «Бавария» против «МЮ», «Ювентус» — «Лацио» и мадридское дерби
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в сентябре
  • 11/09/2023

    • После победы в миланском дерби «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 12-ю очками в активе после 4-х туров. В следующем матче команда встретится 20-го сентября с «Реал Сосьедадом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Арсенал» прервет проклятие «Гудисон Парка»
  • «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Зенит» переиграть «Рубин»?
  • «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Остин — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кенин — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Эмполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры