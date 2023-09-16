Индзаги: Мы должны доказать, что прошлогодний успех «Интера» не был случайностью

Главный тренервысказался об игре своей команды после разгромной победы в матче Серии А с(5:1).

«Мы отлично начали матч и постоянно сохраняли концентрацию, забивая голы в нужные моменты игры. Я поздравляю парней с тем, как они начали сезон. Мы рады, что дали фанатам причину для празднования.

Мы выиграли все четыре дерби в прошлом сезоне, что позволило нам завоевать трофей и выйти в финал Лиги чемпионов впервые за 13 лет. Сейчас же мы сделали только один из шагов, впереди ещё длинный путь.

В прошлом сезоне мы взяли два трофея, дошли до финала Лиги чемпионов — это помогло нам поверить в себя ещё больше. Теперь мы должны доказать, что прошлогодний успех не был случайностью», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После победы в миланском дерби «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 12-ю очками в активе после 4-х туров. В следующем матче команда встретится 20-го сентября с «Реал Сосьедадом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.