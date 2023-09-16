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    «Боруссия» Д обыграла на чужом поле «Фрайбург» в матче Бундеслиги

    «Фрайбург» — «Боруссия»: счет матча 2:4, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Фрайбургом» (2:2) в матче 4-го тура Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол забили «шмели» на 11-й минуте встречи. После подачи углового защитник «Боруссии» Матс Хуммельс оказался самым расторопным у чужих ворот, выиграл борьбу и вогнал мяч в сетку ворот головой — 1:0.

    «Фрайбург» сумел сравнять счет на 45+3-й минуте. Нападающий команды Лукас Хёлер забил гол сильным ударом головой — 1:1.

    Спустя всего 3 минуты, на 45+6-й минуте хозяева и вовсе вышли вперед. Полузащитник «Фрайбурга» Николас Хефлер забил гол, и снова головой! 2:1.

    На 60-й минуте «шмели» все-таки сравняли счет. Нападающий команды Дониэлл Мален освободился от опеки, получил мяч и пробил точно в левый угол ворот.

    На 88-й минуте встречи все тот же Хуммельс получил мяч после отскока и вогнал его в сетку ворот — 3:2.

    Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс поставил точку в этом матче на 90+2-й минуте, попав точно в угол ворот.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Боруссия Д 2:4
    Голы: 0:1 Матс Хуммельс (11'), 1:1 Лукас Хёлер (45 + 3'), 2:1 Николас Хефлер (45 + 6'), 2:2 Дониелл Мален (60'), 2:3 Матс Хуммельс (88'), 2:4 Марко Ройс (90 + 2') Фрайбург: Ноа Атуболу, Мануэль Гульде, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Лукас Кюблер (Кеннет Джерико Шмидт, 85'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Рицу Доан (Merlin Rohl, 85'), Лукас Хёлер (Чуквубуйке Адаму, 77'), Роланд Шаллаи, Михаэль Грегорич (Винченцо Грифо, 28') Боруссия Д: Карим Адейеми (Феликс Нмеча, 59'), Себастьен Аллер (Никлас Фуллкруг, 59'), Дониелл Мален, Юлиан Брандт (Марко Ройс, 71'), Эмре Джан (Юссуфа Мукоко, 84'), Марсель Забитцер, Рами Бенсебаини (Мариус Вольф, 46'), Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Юлиан Рюэрсон, Грегор Кобель Предупреждения: Рами Бенсебаини (45 + 4'), Мариус Вольф (68'), Эмре Джан (78'), Филипп Линхарт (86'), Максимилиан Эггештайн (89') Удаление: Николас Хефлер (82')

    После этого матча «Боруссия» Д занимает 7-е место в таблице Бундеслиги с 8-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 9-й позиции (6).

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