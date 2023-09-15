УЕФА открыл дело против главного тренера сборной Армении

Александр Петраков Фото: globallookpress.com
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков обвиняется в задержке начала матча, а федерация футбола Армении может быть наказана за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.
На данный момент сборная Армении занимает третье место в турнирной таблице группы D, записав в свой актив семь очков.
Возглавляет турнирную таблицу сборная Хорватии, набрав 10 очков. Столько же очков и у национальной команды Турции, которая находится на втором месте.