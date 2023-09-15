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    УЕФА открыл дело против главного тренера сборной Армении

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Армении Сборная Хорватии
    УЕФА на официальном сайте сообщил об открытии дела по поводу матча 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии (0:1).

    Александр Петраков
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    Александр Петраков

    Главный тренер сборной Армении Александр Петраков обвиняется в задержке начала матча, а федерация футбола Армении может быть наказана за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

    На данный момент сборная Армении занимает третье место в турнирной таблице группы D, записав в свой актив семь очков.

    Возглавляет турнирную таблицу сборная Хорватии, набрав 10 очков. Столько же очков и у национальной команды Турции, которая находится на втором месте.

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